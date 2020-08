Football Manager 2021 arriverà in ritardo

Sports Interactive e SEGA hanno annunciato ufficialmente tramite il sito ufficiale di Football Manager che l’edizione 2021 del titolo manageriale giungerà quest’anno in ritardo. In parte la causa è stata attribuita al Coronavirus, che ha rallentato lo sviluppo del gioco, ma anche lo slittamento del calciomercato e dell’inizio dei vari campionati ha avuto un duro impatto sull’uscita del titolo. Di seguito tutti i dettagli legati allo slittamento di Football Manager 2021.

In questo periodo siamo stati piuttosto riservati sui piani futuri, ma non mi piace mai parlare prima di aver preso una decisione definitiva. So che per alcuni fan è frustrante, ma è una politica che per noi funziona bene da più di 25 anni trascorsi a creare videogiochi. Oggi posso confermare che, nonostante tutti i problemi in corso nel mondo, più avanti nel corso dell’anno verranno pubblicati nuovi giochi della serie Football Manager. Saranno disponibili un po’ più tardi rispetto ai piani originari, ma avranno una serie di caratteristiche incredibili… sebbene diverse da quelle che pensavamo di aver stabilito definitivamente a gennaio quando avevo completato il mio “set di caratteristiche dei sogni”.

Per riuscirci è servito uno sforzo immenso. Il team ha dimostrato una flessibilità incredibile nel corso di questo periodo; abbiamo cambiato obiettivi, sia verso l’alto che verso il basso, quasi ogni settimana (e spesso come risultato dei cambiamenti della situazione personale delle persone). Sono davvero convinto che apprezzerete tutti le migliorie e le novità di quest’anno. E un’altra cosa di cui sono molto fiero è che durante una pandemia mondiale siamo riusciti a realizzare i giochi che pubblicheremo più avanti nell’anno.

All’uscita, i nostri giochi saranno disponibili su più piattaforme e in più negozi che mai ma, a proposito di caratteristiche e date di uscita, è ancora un po’ presto per entrare nei dettagli. Dateci un altro po’ di tempo e garantisco che vi daremo ancora una volta una serie di giochi che vi offrirà centinaia di ore di divertimento come sempre al prezzo migliore sul mercato, e qualcosa che vi aiuterà a fuggire dalla situazione attuale del mondo reale, almeno per un po’.

Non vediamo l’ora di tornare a una parvenza di normalità nel prossimo (speriamo) futuro, ma per ora stiamo facendo tutto il possibile per continuare a divertirvi come solo Football Manager è in grado di fare.

Nell’attesa dell’arrivo di Football Manager 2021, potete comunque continuare a giocare all’edizione 2020 del gioco, in modo tale da prepararvi all’arrivo del nuovo capitolo della serie.