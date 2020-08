The Last of Us: rassicurazioni sulla serie televisiva

The Last of Us approderà in futuro su HBO con la sua serie TV, che vedrà come protagonisti anche questa volta Ellie e Joel. La direzione è stata affidata a Craig Mazin (Chernobyl), ma la storia verrà scritta (anche) dal game director Neil Druckmann. Nell’ultimo periodo sono stati in molti a pensare che ci sarà uno stravolgimento legato alla trama, come già accaduto in molte trasposizioni televisive di videogiochi, ma lo stesso Mazin ha deciso di rassicurare tutti i fan, parlando in occasione di un podcast tenuto dalla BBC.

“Penso che i fan di qualunque cosa preoccupino del fatto che, quando la proprietà viene concessa in licenza a qualcun altro, quelle persone non lo capiscono davvero o possano cambiarlo.”

“In questo caso, lo sto facendo con il ragazzo che lo ha fatto (Neil Druckmann, ndr), e quindi i cambiamenti che stiamo apportando sono progettati per compilare ed espandere le cose, non per annullare, ma piuttosto per migliorare.” “Stiamo creando di nuovo e stiamo anche reinventando ciò che è già lì per presentare un formato diverso. È un tipo di sogno diventato realtà per me.” “Penso che probabilmente mi nasconderò in un bunker per un po’ perché non puoi rendere tutti felici.”

Intanto, noi abbiamo provato ad ipotizzare i possibili attori che potrebbero interpretare Joel ed Ellie. Cosa ne pensate? Intanto, attendiamo di conoscere altri dettagli sulla serie TV di The Last of Us.