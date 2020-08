PlayStation 5: i pre-order stanno per essere aperti?

PlayStation 5 attende con ansia l’annuncio del suo prezzo e della sua data d’uscita, con queste due informazioni che di conseguenza porteranno all’apertura dei pre-ordini da parte di molti negozi. La possibilità di pre-ordinare la console però potrebbe essere più vicina di quanto si pensi!

Walmart Canada ha pubblicato qualche giorno fa un tweet che indica l’imminente apertura delle prenotazioni di PlayStation 5 presso i propri negozi, assicurando ai suoi clienti la possibilità di ottenere la console di prossima generazione al day-one. Il messaggio è molto importante, perché potrebbe celare anche la conferma della nuova presentazione di agosto tenuta da Sony Interactive Entertainment, che oltre a proporre una carrellata di nuovi titoli in arrivo, potrebbe finalmente condividere le informazioni con cui abbiamo aperto la notizia.

Are you ready for #PS5 pre-orders to open up?

Stay in the loop to secure a #PlayStation5 on Day One by signing up for updates on https://t.co/1GutoVVhnx.

Sign up here: https://t.co/nk3ImXFKD8 pic.twitter.com/2z5PaGM3oe

— Walmart Canada Gaming (@WalmartCAGaming) July 30, 2020