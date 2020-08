Silent Hill: online l’account Twitter ufficiale

Silent Hill ha ricevuto in questi giorni da parte di Konami l’arrivo online del suo account Twitter ufficiale. Ciò sta a significare che il franchise horror della casa giapponese ha finalmente il suo account personale e non dovrà più appoggiarsi a quello dell’azienda nipponica. Ma cosa bolle in pentola dopo questo gesto?

I primi tweet pubblicati sul nuovo account sono legati a Dead by Daylight, che ha ricevuto un DLC basato proprio su Silent Hill, che ha introdotto nel gioco il killer The Executioner, ovvero il mitico Pyramid Head, pronto a dare la caccia ai sopravvissuti, a cui si aggiungerà Cheryl Mason, protagonista del terzo capitolo della serie horror. Inoltre, direttamente dal primo capitolo è arrivata anche la mappa Midwich Elementary School.

Ma l’arrivo del twitter ufficiale ci fa pensare soprattutto alla possibilità che la saga torni finalmente su console con un nuovo capitolo, dopo tantissimi anni di assenza. I rumor legati all’annuncio di un nuovo gioco ambientato nella terrificante cittadina ci sono e sono anche molto recenti. L’insider Dusk Golem, uno dei più accreditati, parla di un possibile approdo di un nuovo titolo della serie su PlayStation 5, anche se al momento di annunci ufficiali non vi è traccia. Non vogliamo illudere nessuno e dunque, l’account Twitter potrebbe anche essere stato creato con l’unico scopo di condividere tweet legati al franchise in un profilo ufficiale.

Easy there internet. We were watching streams of Dead By Daylight and thought we would share the noise and feel of being hunted. We wont take the tweet down and "backpedal", we just wanted you to enjoy it.

— Konami (@Konami) July 31, 2020