Dynasty Warriors: un trailer per i 20 anni della saga

Per festeggiare i vent’anni della serie Dynasty Warriors, Koei Tecmo ha pubblicato, oggi 3 agosto, un trailer che celebra la saga cominciata nel 2000. I 3.39 minuti di filmato, che potete vedere in fondo alla notizia, mostrano gli otto capitoli (più le versioni empires) che sono stati pubblicati proprio a partire dal 3 agosto di vent’anni fa.

Ricordiamo infatti che la serie musou nacque come spin-off del picchiaduro Dynasty Warriors del 1997. In Giappone si tiene la numerazione a partire dal gioco uscito nel 2000, mentre in occidente si conta anche il picchiaduro. Infatti, quello che da noi risulta come Dynasty Warriors 9, è in realtà il numero 8 in patria. A proposito di questo ultimo capitolo, ricordiamo che da un paio di mesi è entrato a far parte del catalogo PlayStation Hits. Oltretutto il capitolo nove, uscito nel 2018, e al momento l’ultimo uscito, ed è l’unico disponibile nelle console di attuale generazione.

Insieme al filmato, è stata pubblicata anche un una nuova immagine per celebrare l’evento, che potete sempre vedere qui sotto.

Lasciandovi al filmato, vi linkiamo il sito ufficiale del gioco, dove gli sviluppatori fanno sapere che annunceranno novità riguardanti l’evento e non solo. Vedremo dunque cosa mostrerà Koei Tecmo durante questo periodo.