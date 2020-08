Ghost of Tsushima: ancora in vetta in UK

La classifica dei titoli più venduti della settimana nel Regno Unito si è conclusa l’1 di Agosto, e vede la conferma di Ghost of Tsushima in cima, svettando su tutti gli altri giochi. Il dato rende questa la terza settimana consecutiva in cima alle classifiche di vendita del Regno Unito, che è lo stesso numero di settimane della recente esclusiva PS4 The Last of Us Part II (ora all’ottavo posto).

In seconda posizione troviamo Animal Crossing New Horizons, e onestamente ci saremmo sorpresi di non trovarlo almeno sul podio. Il remake di Destroy All Humans! era stato la release più attesa di questa settimana e, nonostante il franchising sia rimasto inattivo per oltre un decennio, è tornato forte in termini di vendite, con il remake che ha conquistato il terzo posto, vendendo il 50% in più rispetto all’ultima puntata del franchise del 2008.

Nel frattempo, Skater XL, che era stato in Early Access per un po’, ha visto anche il suo release completo la scorsa settimana, e debuttando nella top 10 direttamente al settimo posto. Activision deve sicuramente guardare questo in particolare con ottimismo, con i Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 che verrà lanciato alla fine di quest’anno.

Qui in basso, potete trovare le prime dieci posizioni della classifica UK: