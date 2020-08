State of Play: confermato per il 6 agosto

Già qualcosa era trapelato da maggio, ancor prima del reveal della PlayStation 5, ma oggi è stato ufficializzato da Sony: il prossimo State of Play si terrà il 6 agosto, tra appena tre giorni. Questo il comunicato sul PlayStation Blog, scritto da parte di Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications:

“È passato un po ‘di tempo… ma State of Play tornerà questo giovedì con un focus sui giochi pubblicati dai third party in arrivo su PS4 e PS VR. Avremo alcuni aggiornamenti di giochi PS5 third party e indie che sono stati visti l’ultima volta nell reveal PS5 di giugno.

L’episodio durerà oltre 40 minuti (!). Abbiamo in serbo una grande scaletta con moltissimi nuovi filmati di gioco e altri aggiornamenti. Non vedo l’ora di sentire cosa ne pensate!

E per essere super chiari, non ci saranno aggiornamenti riguardanti PlayStation Studios nell’episodio di giovedì. Non ci saranno aggiornamenti su hardware, prezzi, preordini o date. Giovedì, la nostra attenzione è focalizzata esclusivamente sulla presentazione di alcuni fantastici giochi in arrivo nell’ecosistema PlayStation. Sarà divertente!

Il nuovo episodio di State of Play andrà in onda giovedì 6 agosto alle 13:00, Pacific Time / 16:00 Eastern Time / 21:00 BST, quindi quando qui in Italia saranno le 22:00, e può essere visto dal vivo su Twitch e YouTube.”