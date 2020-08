Gaetano Ruvolo si unisce al corpo docenti di Vigamus Academy e Link Campus University

Gaetano Ruvolo, prima Direttore Generale di PlayStation Italia, ora Professional Certified Coach della International Coach Federation, entra a far parte di Vigamus Academy e Link Campus University come docente del dipartimento business (publishing, marketing, vendite e distribuzione), a partire dal prossimo anno accademico 2020/21.

Gaetano Ruvolo, laureato in Lingue e Letterature Straniere, è un Professional Certified Coach (Life, Sport, and Business) della ICF (International Coach Federation) e Inner Game Practitioner. Insegnante di un Master in Business Coaching, è un facilitatore dell’Inner Game Essentials per la Inner Game School di Tim Gallwey.

Membro dal 2019 del Comitato Scientifico presso ICF Italia, dal 2011 è stato Trainer e Senior Consultant per molte aziende nazionali e internazionali. Ad oggi ha offerto oltre 1.400 ore di Coaching Professionale individuale e di squadra.

Per trent’anni è stato manager in aziende multinazionali, sei delle quali come General Manager di PlayStation Italia, e questa esperienza gli ha permesso di sviluppare competenze manageriali in contesti nazionali e internazionali altamente competitivi.

Operations Director presso Sony Pictures Home Video all’inizio degli anni novanta, ha gestito l’emergente divisione videogiochi di Sony, supervisionando la nascita e la distribuzione della prima PlayStation, seguita, nel corso degli anni, dalle sorelle PlayStation 2 e PlayStation 3 e dalle due console portatili targate Sony. Dal 2009 al 2011 è stato Presidente dell’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI, ora IIDEA), aprendo l’Associazione a una più ampia partecipazione degli sviluppatori ed editori di videogiochi italiani.