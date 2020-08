PlayStation 5: ecco quali accessori PS4 saranno compatibili

Oggi, sulle pagine del PlayStation Blog, Isabelle Tomatis, PlayStation VR, Peripherals Marketing and Licensing, SIE risponde ad alcune domande relative alla retrocompatibilità degli accessori PlayStation 4 su PlayStation 5. In particolare, non sarà possibile utilizzare il DualShock 4 per i giochi PS5, ma si potrà usare la PlayStation Camera sui titoli VR.

Qui tutto il comunicato:

“Nel nostro evento digitale di giugno, Future of Gaming, abbiamo annunciato una serie di periferiche e accessori per PlayStation 5 che verranno lanciati durante le festività natalizie. Ma sappiamo che molti di voi si chiedevano anche se e come le periferiche PlayStation 4 esistenti siano compatibili con il sistema di nuova generazione. Oggi siamo lieti di condividere una breve FAQ che risponderà ad alcune delle vostre domande.

Quali periferiche / accessori PS4 esistenti funzioneranno su PS5?

Le periferiche speciali, come i volanti da corsa con licenza ufficiale, i joystick arcade e quelli per i simulatori di volo, funzioneranno con i giochi PS5 e i giochi PS4 supportati.

Le cuffie wireless Platinum e Gold, nonché le cuffie di terze parti che si collegano tramite porta USB o jack audio, funzioneranno su PS5 (l’app per le cuffie non è compatibile con PS5).

Il controller wireless DualShock 4 e i gamepad di terze parti con licenza ufficiale PlayStation funzioneranno con i giochi PS4 supportati.

Entrambi i controller di movimento PS Move e il controller di mira PlayStation VR funzioneranno con i giochi PS VR supportati su PS5.

Nota: non tutte le periferiche / accessori ufficialmente concessi in licenza da PlayStation o di terze parti potrebbero funzionare su PS5. Ti consigliamo di verificare con il produttore per confermare se un prodotto funzionerà su PS5 e titoli specifici.

DualShock 4 funzionerà con i giochi PS5?

No, riteniamo che i giochi per PS5 devono sfruttare le nuove funzionalità che stiamo introducendo sulla piattaforma, comprese le funzionalità del controller wireless DualSense.

La PlayStation Camera per PS4 è compatibile con PS5?

Sì, PlayStation Camera funzionerà con PS5 per i giochi PS VR supportati. Richiederà un adattatore per PlayStation Camera che verrà fornito senza costi aggiuntivi per gli utenti di PS VR. Ulteriori dettagli su come ottenere l’adattatore verranno annunciati in un secondo momento.

E questo è tutto! Continueremo a fornire aggiornamenti su PlayStation 5 in seguito, quindi assicurati di ricontrollare presto.”