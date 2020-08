Electronic Arts e AC Milan firmano per una partnership esclusiva

Proprio oggi, Electronic Arts e la squadra calcistica AC Milan, possono annunciare una partnership esclusiva a lungo termine. Per la prima volta nella storia dell’ AC Milan, soltanto in FIFA i giocatori potranno vestire la maglia rossonera dell’iconica squadra.

Questa collaborazione con l’AC Milan testimonia il nostro impegno per offrire un’esperienza di interattività sempre più autentica agli appassionati di sport di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di offrire ai fan del Milan, club di calcio altamente prestigioso e iconico, molti anni di nuove esperienze interattive.

Queste le parole di Nick Wlodyka, Vice Presidente di EA Sports FIFA. A seguire, la dichiarazione di Casper Stylsvig, amministratore delegato dell’ AC Milan.

Grazie a Kakà e Andry Shevchenko, leggende della squadra rossonera, la società americana EA Sports FIFA e la squadra AC Milan hanno potuto mantenere una forte relazione negli anni, sia dentro che fuori dal campo; inoltre, l’AC Milan è uno dei club più popolari nel videogioco.

Siamo lieti di dare il benvenuto a EA SPORTS nella famiglia dell’AC Milan come partner premium. Questa partnership simboleggia il nostro impegno a diffondere esperienze interattive di livello mondiale per i nostri fan in tutto il mondo. Abbiamo trovato in EA SPORTS, leader di mercato nel mondo dei videogiochi, il partner perfetto per poter continuare a coinvolgere ed entusiasmare la prossima generazione dei fan rossoneri.