Classifica italiana: Ghost of Tsushima ancora in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 30 di questo 2020, dal 20 al 27 luglio. Dopo il debutto in prima posizione la scorsa settimana, Ghost of Tsushima, l’esclusiva PlayStation 4, è ancora il titolo più venduto in Italia. La top 10 console ancora una volta coincide con la top 10 generale, con Grand Theft Auto V (PS4) secondo e Paper Mario: The Origami King (Switch) terzo. The Last of Us Part II scivola fuori dal podio (settimo).

Per quanto riguarda invece la classifica italiana PC, è la saga di Assassin’s Creed a farla da padrone, con ben quattro titoli nella top 10, (il capitolo Odyssey in prima posizione).

TOTALE

1 GHOST OF TSUSHIMA PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 PAPER MARIO: THE ORIGAMI KING SWITCH

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

5 FAR CRY 5 PS4

6 F1 2020 PS4

7 THE LAST OF US PART II PS4

8 FIFA 19 PS4

9 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

10 THE LAST OF US REMASTERED PS4

CONSOLE

PC

1 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

2 ASSASSIN’S CREED ORIGINS

3 FOR HONOR UBISOFT

4 CALL OF CTHULHU: THE OFFICIAL VIDEO GAME

5 ASSASSIN’S CREED II

6 ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG

7 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

8 FOOTBALL MANAGER 2020

9 FAR CRY 3

10 FAR CRY 5