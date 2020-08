Parimatch è stato nominato partner di scommesse della Omega League

Il bookmaker Parimatch è diventato il partner di scommesse della competizione internazionale Dota 2, Omega League .

Il torneo online, presentato da WePlay! Esports ed Epic Esports Events presenteranno squadre in Asia, Europa e nelle Americhe. Un montepremi combinato di $ 650.000 (£ 496.590) sottolineerà l’evento principale, che si concluderà il 6 settembre.

Come partner di scommesse, Parimatch riceverà la segnaletica del marchio sia sul live streaming russo che portoghese dell’evento. Il gruppo di trasmissione in studio RuHub di ESforce Holding fornirà la copertura russa dell’evento, mentre la divisione brasiliana di Beyond the Summit gestirà il flusso portoghese.

Stepan Shulga, Head of Esports di Parimatch , ha commentato la partnership in un comunicato:

Siamo felici di diventare partner della più grande serie Dota 2 del 2020. Come sapete, questo sarebbe il momento dell’evento centrale di Dota 2 comunità altre volte, ma speriamo che la Omega League possa aiutare i fan a prendersi una pausa da circostanze così insolite che ci circondano offrendo loro una serie brillante con le migliori squadre del mondo.

Virtus.pro, una società sotto l’egida di ESforce, è in collaborazione con Parimatch dal 2018 e ha recentemente rinnovato l’accordo per durare fino al 2020. L’organizzazione russa è una delle otto squadre Dota 2 invitate a competere nella Omega League.

Sergey Barkhudaryan, direttore commerciale di ESforce Holding, ha aggiunto:

Siamo entusiasti di vedere nuovamente Parimatch diventare nostri partner. Abbiamo una lunga storia di campagne ed eventi di Esports insieme. Nell’ambito della Omega League, stiamo continuando lo sviluppo e l’espansione reciproca dei nostri mercati. Parimatch è un marchio con un enorme bagaglio di esperienza quando si tratta del mondo degli Esports e, come tale, milioni di persone in tutto il mondo, incluso noi, si affidano a Parimatch.

L’anno scorso, Parimatch ha raggiunto accordi con Team Spirit e l’ evento Counter-Strike: Global Offensive di EPICENTER . A febbraio, il bookmaker ha unito le forze con l’Esports Integrity Commission per combattere le frodi e gli imbrogli negli Esport.