Riot Games stringe partnership con Bilibili

La piattaforma cinese di streaming live Bilibili ha stretto una partnership strategica triennale con Riot Games , sviluppatore di League of Legends , che garantisce alla piattaforma i diritti di trasmissione esclusivi in ​​Cina al campionato mondiale League of Legends , a Mid-Season Invitational e all’evento All-Star. L’accordo prende il via con il campionato del mondo che inizia a settembre a Shanghai, in Cina, e termina con l’invito di metà stagione 2023.

Bilibili produrrà contenuti esclusivi in ​​streaming live e su richiesta per LoL Esports, marchio globale di Esport di Riot Games, per il suo pubblico cinese. Bilibili ha annunciato che tali contenuti includeranno documentari sugli Esports e programmi di supporto sulla copertura delle competizioni internazionali della League of Legends .

Infine, Bilibili ospiterà una serie di eventi di Esport offline in collaborazione con Riot Games China per celebrare il decimo anniversario del campionato mondiale League of Legends .

Riot Games è interamente di proprietà del conglomerato cinese Tencent . Tencent è anche il principale azionista di Bilibili con una quota del 18% e un azionista di controllo dei principali concorrenti di Bilibili nel mercato cinese del live streaming, Huya e DouYu .