Halo The Master Chief Collection: ecco i piani futuri

Ora come ora, da qualche settimana, gli occhi dei fan della saga di Halo, sono puntati soprattutto sul nuovo capitolo, Halo Infinite. Molto è stato fatto vedere e tanto altro è già stato detto, polarizzando però l’attenzione all’annuncio del multiplayer free-to-play del titolo. Nel frattempo però, 343 Industries da informazioni riguardo Halo The Master Chief Collection con una sorta di roadmap.

Con un lungo post su Halo Waypoint, pagina ufficiale del titolo, il team di sviluppo ha definito quelli che saranno gli aggiornamenti in arrivo per il gioco. Probabilmente, nella lista che vi riproponiamo in calce, ciò che più risalta agli occhi sono le feature del crossplay che, a detta della 343, sarebbe in arrivo quest’anno e il supporto alle mod ma che sfortunatamente non ha ancora una finestra di lancio, con una nota che indica il ritardo della suddetta feature.

Non è tutto però, difatti nella lista vi è anche il supporto a mouse e tastiera per Xbox One, così come la condivisione file su PC di inestimabile valore per chi conosce e gioca il multiplayer di Halo, la possibilità di poter avere un doppio layout di tasti su tastiera per tutti i giochi e altro ancora. Tutte quelle che potete leggere sotto, comunque, sono tutte le feature in arrivo previste per quest’anno. Intanto vi ricordiamo che la Halo The Master Chief Collection è disponibile su PC Windows 10, con la recente aggiunta di Halo 3 nella raccolta.