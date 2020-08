Xbox Series X: cambiamenti sulle cover dei titoli next-gen

Nelle ultime ore stanno girando una mole di immagini e commenti relativi a dei possibili cambiamenti da parte di Microsoft alle box art dei titoli per Xbox Series X o, volendo esser più precisi, ai titoli Ottimizzati per la console.

Daniel Ahmad, analista della Niko Partners, ha fatto notare su Twitter che su alcune box art del sistema di casa Microsoft, è stato eliminato il bollino verde che simoboleggia l’Ottimizzazione per Xbox Series X. Secondo l’utente Twitter, ciò può voler significare semplicemente che il simbolo verrà posto o riformato per stare sul lato posteriore della cover, ascoltando i feedback della community.

Il bollo applicato sulle box art è stato rivelato quest’anno con la funzione di identificare quei titoli, first e third party ovviamente, che riceveranno sostanziosi upgrade tecnici grazie alla potenza della nuova console Microsoft. Da quando però tale marchio è stato applicato nei concept art delle cover della nuova generazione, ha generato non poche discussioni tra gli utenti che denunciavano l’eccessivo spazio adoperato per quella funzione.

Vien da sé vedere come, tra i due competitor principali, le box art siano completamente opposte tra loro. Quella Sony risulta essere molto più pulita, mentre quella Microsoft porta un che di pesantezza sulla cover. Ricordiamo che Xbox Series X dovrebbe esser lanciata entro quest’anno, nel periodo di vacanze. Ovviamente la redazione di GamesVillage vi terrà aggiornati costantemente.

Yes, on the back, but not this logo. More subtle mention of it being optimised for Series X.https://t.co/BIK8Qdc5FM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) August 3, 2020