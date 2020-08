TIME: ecco i migliori giochi del 2020

Siamo ancora ad agosto e dunque, mancano ben 5 mesi pieni alla fine del 2020. Il TIME però ha deciso di non voler aspettare né la fine dell’anno, né la pubblicazione degli altri titoli in programma, decidendo di eleggere già i suoi Game of the Year del 2020. Il famoso giornale inglese ha deciso di condividere la lista (e non la classifica) dei suoi personali migliori titoli. Di seguito l’elenco.

DOOM Eternal

Half-Life Alyx

Final Fantasy VII Remake

The Last of Us Part II

Animal Crossing New Horizons

Ghost of Tsushima

Carrion

Kentucky Route Zero TV Edition

A nostro avviso, con ogni probabilità quelli del TIME hanno deciso di non lasciarsi influenzare dall’arrivo della next-gen e di condividere l’elenco dei giochi di attuale generazione, dato che tra pochi mesi i titoli in arrivo saranno giocabili anche su PlayStation 5 e Xbox Series X e sicuramente offriranno prestazioni migliori rispetto ai GOTY sopra elencati.

Ovviamente, non potevano non essere inclusi The Last of Us Part II ed Animal Crossing New Horizons, mentre anche titoli come Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima (qui la nostra recensione) hanno trovato posto nell’elenco. Concordate con questa lista e soprattutto, cosa ne pensate della sua pubblicazione così repentina?