Forza Motorsport: il prossimo titolo supporterà la smart delivery

Durante la sua recente Xbox Games Showcase, Microsoft ha annunciato il prossimo Forza Motorsport, da Turn 10 Studios. Oltre a funzionare a 4K e 60 frame al secondo, supporterà il ray-tracing. Tuttavia, anche la Smart Delivery sembra essere uno degli assi nella manica per il racing simulator. Nella sezione Giochi della pagina ufficiale Xbox Series X, viene appunto menzionata la Smart Delivery insieme ad altre funzionalità. Il che è interessante, poiché essa consente a un titolo cross-gen di riconoscere la piattaforma utilizzata e fornire automaticamente la versione migliore, oltre ad essere un modo per offrire aggiornamenti gratuiti dei titoli Xbox One per Forza Motorsport.

Questo porta a supporre che il prossimo Forza Motorsport arriverà su Xbox One insieme a Xbox Series X. Potrebbe persino indicare il supporto di Xbox Lockhart, anche se la console non è ancora stata confermata ufficialmente. Potrebbe anche essere un errore sulla pagina ufficiale. In entrambi i casi, dovremo attendere ulteriori informazioni, anche perché il titolo non ha ancora una data d’uscita ufficiale.