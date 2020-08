Call Of Duty Modern Warfare: nuovo trailer per la Season 5

Call Of Duty Modern Warfare di Infinity Ward, insieme a Warzone, vedrà l’inizio della Season 5 domani. L’aggiornamento porta una serie di nuove mappe tra cui Suldar Harbour e Petrov Oil Rig, insieme a modifiche alla mappa di Warzone. Potete come sempre dare un’occhiata al nuovo trailer qui sotto.

Forse il più grande cambiamento alla mappa in Warzone è la presenza di un treno, che dovrebbe rendere più facile attraversare la mappa. I veicoli ora hanno anche torrette, e i giocatori possono combattere all’interno dello stadio. Per gli appassionati di multiplayer, anche l’aeroporto internazionale di Verdansk arriverà a Ground War, mentre Livestock uscirà per Gunfight.

L’aggiornamento è destinato add essere abbastanza grande, quindi assicuratevi di liberare abbastanza spazio. Vi ricordiamo attualmente che entrambi i titoli sono attualmente disponibili per Xbox One, Playstation 4 e PC. Ad ogni modo, Activision non ha ancora fornito alcun annuncio ufficiale sul prossimo Call of Duty, che si dice sia Call of Duty Black Ops – Cold War. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nelle prossime settimane.