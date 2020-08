Marvel’s Avengers: Spider-Man arriverà su Play Station nel 2021

Le notizie riguardo a Marvel’s Avengers continuano a succedersi e in questi giorni ruotano soprattutto intorno al personaggio di Spider-Man. Dopo l’annuncio di Square Enix e Crystal Dynamics secondo cui il celebre Uomo Ragno non sarà il personaggio esclusivo per Play Station 4, giunge però la conferma sull’arrivo di uno dei più celebri supereroi della Casa delle Idee come uno dei personaggi post-lancio, che giungerà su Play Station 4 e Play Station 5 a partire dall’inizio del 2021.

L’annuncio è stato dato attraverso le parole di Jeff Adams, associate art director della Crystal Dynamics, che si è dilungato anche nel fornire qualche particolare sul personaggio:

“Ogni tanto, la vita ti presenta dei momenti in cui il tuo lavoro e le tue passioni convergono. Oggi è uno di quei momenti per me, perché sarò il primo ad annunciare che la Crystal Dynamics ha assunto Spider-Man per fare squadra con Ms. Marvel, Iron Man, Thor, Hulk e Black Widow in Marvel’s Avengers.

Questo è molto personale per me, perché non riesco a ricordare un momento in cui non abbia amato la Marvel e i suoi personaggi colorati, ognuno più reale e credibile di quello precedente. Ma per quanto mi piacessero Captain America, Iron Man, Black Widow e gli altri Avengers, c’è stato sempre un solo personaggio nel quale mi rivedevo, ed era Peter Parker, il sensazionale Spider-Man. Ora posso canalizzare questo mio piacere per il personaggio in una versione interattiva di questo eroe che spero possa ispirare la prossima generazione… e beh, è un sogno che si realizza.

[…]

Per essere sicuri che questa squadra possa funzionale, Vince Napoli, il nostro designer capo per i combattimenti, sta lavorando duro per rendere Spider-Man fantastico sul joystick quanto lo è sulle pagine dei fumetti. Questo siginifica essere sicuri che il nostro eroe si muova e combatta come dovrebbe, non importa in quale delle nostre War Zone si trovi. Quando si inarca in aria sulla sua ragnatela, vogliamo che appaia leggero e aggraziato e che possa usare tutta una varietà di diverse configurazioni della ragnatela e di gadget per migliorare la vostra traversata. Le impressionanti abilità acrobatiche di Spider-Man completeranno l’esperienza, permettendovi di passare senza soluzione di continuità dallo spostamento al combattimento.

[…]

Non è abbastanza per Spider-Man giocare come dovrebbe… lui deve anche apparire come dovrebbe. Per questo motivo durante il processo di creazione della sua tuta siamo tornati alle origini. Steve Ditko aveva posto uno standard con il suo design di Spider-Man e John Romita Sr. l’ha migliorato in un’icona riconosciuta in tutto il mondo. I fan possono aspettarsi di vedere l’influenza di Ditko e di Romita nella nostra versione dell’eroe, con accenni ad altri artisti che hanno definito l’aspetto del personaggio durante la sua lunga storia.

Quando Spider-Man entrerà nella nostra scuderia di eroi, noi festeggeremo il suo debutto con un evento in-game che lo introdurrà nel mondo più ampio di Marvel’s Avengers. L’evento sarà costituito da una serie di sfide uniche che l’eroe dovrà affrontare, testando la sua abilità e ottenendo alcuni eccitanti risultati. E come per il resto dei nostri eroi in Marvel’s Avengers, offriremo molti costumi diversi e opzioni di gameplay, cosicché possiate rendere realtà la vostra visione dell’arrampicamuri.”