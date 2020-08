Take Two Interactive rivela i dati di vendita dei suoi titoli

Take Two Interactive svela tutte le sue carte. Con la fine del secondo trimestre finanziario al 30 giugno 2020 infatti, anche il famoso publisher di videogiochi newyorchese ha rivelato i dati di vendita dei suoi principali titoli. E a farla da padrone, ovviamente, è stato Grand Theft Auto V.

Il gioco sviluppato da Rockstar e pubblicato nell’ormai lontano 2013 (ma pronto ad approdare, nel 2021, anche su Play Station 5), ha infatti superato la notevole soglia di 135 milioni di unità vendute. Un risultato straordinario, dovuto anche, come sottolinea GamesIndustry.biz, al giveaway gratuito dell’edizione premium su Epic Games Store, un evento che, secondo il CEO di Take Two Interactive, Strauss Zelnick, ha migliorato le vendite “aumentando le dimensioni dell’audience”.

Altri titoli che hanno ottenuto grandi risultati sono stati Red Dead Redemption 2, con 32 milioni di copie vendute, e soprattutto NBA 2K20, che, oltre ad aver venduto 14 milioni di copie, ha visto anche un incremento della spesa riccorente pari al 126%, nel primo trimestre. Si tratta del miglior risultato nella storia del franchise.

Altre soddisfazioni sono arrivate dalle vendite di Borderlands 3 della Gearbox, che ha oltrepassato quota 10.5 milioni, e da The Outer Worlds di Obsidian Entertainment che è riuscita ad arrivare a 2.8 milioni di copie vendute dalla data del lancio (25 ottobre 2019).

Accanto a queste note liete però, c’è anche qualcosa di stonato: Take Two Interactive non ha infatti fornito alcun dato di vendita per Disintegration, fatica della V1 Interactive pubblicata dall’etichetta indie di Take Two, Private Division, con Zelnick che si è limitato ad affermare come la performance di questo titolo sia stata “un po’ deludente”.