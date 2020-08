Date A Live Ren Dystopia: ecco il gameplay

I fan di Date A Live saranno in visibilio. L’ultimo capitolo della fortunata serie di visual novel giapponese, Date A Live: Ren Dystopia, inizialmente previsto per l’estate del 2019 e in seguito rimandato al 2020, mostra qualcosa di più a tutti gli appassionati in attesa dell’uscita.

Compile Heart e Sting Entertainment, sviluppatori del titolo, hanno infatti pubblicato il video di apertura e un gameplay del gioco basato sulla serie di light novel scritte da Koushi Tachibana. Un primo teaser trailer era già uscito nel marzo 2019.

Il nuovo capitolo della serie riprenderà il personaggio di Shido Itsuka, protagonista anche di precedenti titoli della saga come Rinnie Utopia (uscito nel 2013 per Play Station 3) o Ars Install (giugno 2014), ma includerà, proprio come successo con i suoi predecessori, un nuovo personaggio originale: Ren, una misteriosa ragazza che indossa abiti da clown, e ha una benda sull’occhio.

Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, l’uscita di Date A Live: Ren Dystopia è prevista per il 24 settembre, ma solo su Play Station 4 e soltanto in Giappone, dove il genere delle visual novel riscuote da sempre uno straordinario successo. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono inoltre disponibili sul sito ufficiale del gioco.