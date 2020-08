Grounded: il primo update arriverà il 27 agosto

Appena una settimana è passata da quando Microsoft ha reso disponibile l’accesso anticipato a Grounded, il titolo survival co-op di Obsidian Entertainment, e già gli sviluppatori hanno annunciato la data del primo aggiornamento del gioco, che sarà disponibile a partire dal 27 agosto.

Grounded, che ci permette di calarci nei panni di alcuni ragazzini che sono stati ridotti alle dimensioni di una formica e dovranno sopravvivere alle numerose e inaspettate insidie del loro stesso giardino, ha avuto un esordio incredibilmente positivo, superando il milione di giocatori in due soli giorni. Ora Adam Brennecke, executive producer della Obsidian, e game director del titolo, ha annunciato sul profilo Twitter ufficiale del gioco, che Grounded avrà degli update mensili (il primo dei quali appunto sarà quello del 27 agosto) fino al rilascio della versione definitiva, previsto per una data ancora non specificata del 2021. Brennecke inoltre non ha spiegato in cosa consisterà precisamente il primo, atteso, aggiornamento del titolo, perciò non rimane che attende

Grounded, che è stato sviluppato da Obsidian e pubblicato da Xbox Game Studios, è disponibile per PC Windows 10 e per Xbox One. Se, come noi, non vedete l’ora che la versione definitiva dell’ultima creatura di Obsidian veda la luce, non vi resta che seguire tutti gli aggiornamenti con noi!