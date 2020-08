My Hero Academia: tutti i dettagli sui nuovi OVA

Anche se, nonostante le rassicurazioni, la spasmodica attesa per la quinta stagione continua ad allungarsi, My Hero Academia non ha abbandonato i suoi fan. Sono in arrivo infatti due nuovi episodi OVA (cioè concepiti direttamente per il rilascio in home video) che dovrebbero essere lanciati in tutto il mondo il 15 agosto. Ora, grazie al profilo Twitter dell’anime, sappiamo qualcosa di più su questo special che sarà intitolato Fallo! Fare o morire, allenamento di sopravvivenza!

Gli OVA ruoteranno intorno al protagonista, Izuku Midoriya, al suo compagno Katsuki Bakugo, e ad altri studenti della classe 1-A del liceo Yuuei, che verranno inviati a un corso di sopravvivenza per mettere alla prova le loro capacità. Ma i pericoli che dovranno affrontare non sono una simulazione, e i nostri beniamini dovranno lavorare di squadra dando fondo a tutte le loro capacità se vorranno uscire vivi da questa prova, e completare il loro compito.

Proprio attraverso Twitter inoltre sono state diffuse alcune immagini di preview di questi OVA, che hanno infiammato la fanbase del famoso anime tratto dal manga shonen di Kohei Hirokoshi.

Per quanto riguarda la quinta stagione della serie invece, non ci sono state ulteriori notizie da quando il compositore Yuki Hayashi ha annunciato che, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, il team ha trovato il modo di continuare a lavorare. My Hero Academia quindi tornerà, anche se non è dato precisamente sapere quando. Intanto però prepariamoci a goderci le avventure di Izuku e dei suoi compagni durante il loro addestramento di sopravvivenza.