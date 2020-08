Blasphemous: disponibile il DLC The Stir of Dawn

Come vi avevamo fatto sapere qualche settimana fa, da oggi 4 agosto è disponibile il nuovo DLC di Blasphemous, The Stir of Dawn, che porta tante novità all’interno dell’action adventure sviluppato da The Game Kitchen e pubblicato da Team17. Proprio il publisher britannico, insieme all’annuncio sul proprio sito, ha caricato un video per il lancio, che potete vedere qui sotto. Ecco tutti i nuovi contenuti:

Nuova partita+ – Torna a Cvstodia per una sfida ancora più grande!

Nuovi contenuti della storia, PNG, aree e boss – Localizza e sconfiggi gli Amanecidas, antichi guardiani del Miracolo

Nuovo sistema di penitenza – Nuovi stili di gioco da padroneggiare

Nuova meccanica per esecuzioni e contrattacco

Mappa rivista con ulteriori punti di viaggio rapido

Doppiaggio inglese aggiornato e aggiunta un’opzione per attivare la localizzazione completa in spagnolo

Nuovi oggetti da scoprire e utilizzare

Animazioni, grafica dei livelli e illuminazione aggiornate

Modifiche al bilanciamento di preghiere, grani del rosario, cuori di spada e nemici

Il DLC The Stir of Dawn di Blasphemous è disponibile, gratuitamente, su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Lasciandovi qua sotto al trailer di lancio, vi segnaliamo che sulla pagina Steam potete vedere nel dettaglio tutte le novità che introduce questo nuovo DLC.