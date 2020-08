One Piece: la nuova opening contiene uno spoiler

La nuova opening di One Piece (di cui vi avevamo già dato un assaggio) ha fatto il suo esordio nell’anime con la puntata dello scorso 2 agosto, ma i fan non hanno potuto fare a meno di notare come questa nuova sigla d’apertura contenga un enorme spoiler per chi non abbia già letto il manga (e quindi, se rientrate in quest’ultima categoria, smettete adesso di leggere!).

Uno dei numerosi flash che ci mostrano i personaggi dell’anime infatti, si sofferma anche su alcuni rappresentanti della Marina, mostrandoci i volti ben noti dell’Ammiraglio Sakazuki (l’assassino di Ace), del Viceammiraglio Fujitora, di Koby e, infine, quello di X Drake, una delle Undici Supernove e membro della cosiddetta Generazione Peggiore.

Ma perché il volto di un capitano pirata dovrebbe apparire al termine di una lunga sequenza con dei Marines? Beh, la spiegazione si trova proprio tra le pagine del manga, e verrà rivelata durante l’arco narrativo di Wano. X Drake infatti, lungi dall’essere soltanto un pirata (che attualmente fa parte della flotta dell’Imperatore Kaido in qualità di comandante) è anche il membro di una forza militare segreta della Marina denominata SWORD, che si è infiltrata tra le forze di Kaido e di Big Mom, in modo così importate da portare il Governo Mondiale a sciogliere la Flotta dei Sette, perché non più necessaria a mantenere l’equilibrio con il potere degli Imperatori. Poco ancora si sa su questa organizzazione e sui suoi membri, anche se sembra che ne faccia parte anche lo stesso Koby. Insomma, uno spoiler enorme per gli spettatori di One Piece.

Si può solo sperare che chi non abbia letto il manga non colga il nesso contenuto nella sigla per mantenere intatta la sorpresa di fronte a questa rivelazione, ma stavolta i creatori dell’anime potrebbero davvero essere andati troppo oltre con le anticipazioni.