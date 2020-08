Super HxEros: arrivano quattro nuovi personaggi

Super HxEros ha fatto il suo debutto il 3 luglio scorso, ma l’adattamento anime del manga di Ryoma Kitada, ha già alcune succose novità da regalare ai suoi fan. Attraverso il sito ufficiale infatti, i creatori della serie animata hanno fatto sapere che, a partire dal settimo episodio, faremo la conoscenza di quattro nuovi personaggi che si affiancheranno al protagonista Retto Enjo, e alle sue compagne di avventure Kirara Hoshino, Momoka Momozono, Sora Tenkuji e Maihime Shirayuki nel tentativo di salvare l’umanità dall’invasore alieno Kiseichu, che vuole rubare tutta l’energia erotica degli umani per portarli all’estinzione.

I nuovi personaggi saranno Shiko Murasame (doppiata da LYNN, già nota per i ruoli di Mashiro Munetani in High School Fleet e di Fuka Akitsuki in Fuka), Moena Wakakusa (che avrà la voce di Natsumi Takamori, la Nina di Berserk), Toma Taiga (doppiata da Ayaka Ohashi, la Ran Shibuki di Aikatsu!) e infine Yona Ichogi (che sarà interpretata da Yuki Takada, la Aoba Suzukaze di New Game!!).

Super HxEros, prodotto da Project no. 9, scritto e diretto da Masato Jinbo, con il character design di Akitomo Yamamoto, viene trasmesso in streaming in Giappone da Funimation in contemporanea con la trasmissione televisiva. I volumi del manga saranno pubblicati in inglese da Seven Seas Entertainment a partire dal febbraio 2021.