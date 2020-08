FIFA 21: svelato oggi il gameplay con un trailer ufficiale

Anche quest’anno, l’appuntamento fisso col titolo calcistico targato Electronic Arts si terrà. Difatti, pochi minuti fa, il colosso statunitense, tramite il canale ufficiale YouTube, ha svelato finalmente il gameplay del nuovo FIFA 21.

La serie calcistica ha sicuramente la sua età ma anche in questo capitolo, come potete vedere dal video che trovate in calce alla notizia, qualcosa è stato aggiunto o migliorato, guardando al passato sui feedback dell’utenza.

Il dribbling è da tempo una delle caratteristiche peculiari del titolo. Non è solo superare l’avversario, ma è anche farlo con stile che fa la differenza tra un ottimo giocatore ed una leggenda nel sistema di “agile dribbling” portato in auge dalla serie FIFA.

Il trailer mostra inoltre le “creative runs“, ovvero dare la possibilità ad un altro giocatore di muoversi nella direzione da noi scelta per il giusto inserimento, così da rendere più libere le tattiche e più diversificate tra loro, dovendo necessariamente far affidamento all’IA del gioco.

Altra feature di gameplay importante che il titolo riporta nel trailer, è il milgiorato sistema di postitioning dell’IA, così da aumentare le possibilità di segnare. Ovviamente, tale discorso si applica egregiamente anche alla difesa, dove anche lì il posizionamento intelligente del titolo giocherà la sua importante parte.

Un miglioramento lo vede anche il sistema di collisione naturale, già molto buono nel precedente capitolo e rinfrescato qui con una maggior precisione negli scontri tra i giocatori, rendendo il tutto ancora più realistico e spettacolare.

Aggiunte non di poco conto, arrivano con altre chicche come la Competitor Mode, che da la possibilità di giocare contro squadre apposta rese più abili per dare una risposta alla domanda: “cosa vuol dire giocare contro un giocatore professionista di FIFA?” o, ancora, grazie al Gameplay Rewind sarà possibile tornare indietro dopo un’azione per rigiocarla, permettendo così di miglirarsi di volta in volta.

FIFA 21 sta per tornare e lo farà in grande stile. Uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC Windows 10 il 9 ottobre, per poi poterlo giocare gratuitamente, se già acquistato, su PS5 e Xbox Series X in futuro.