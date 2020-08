Toshihiko Seki è risultato positivo al Covid-19

Il famoso doppiatore giapponese Toshihiko Seki è risultato positivo al test per il Covid-19. Questo è quanto dichiarato dall’agenzia 81 Produce, che cura gli interessi del doppiatore. Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, il doppiatore aveva la febbre alta già nella notte del 31 luglio, e per questo si sarebbe recato al pronto soccorso, dove gli è stato effettuato il tampone. Il riscontro sulla positività di Seki al coronavirus è infine arrivato nella giornata di ieri. Sempre secondo il comunicato, il doppiatore è in condizioni stabili, ma è comunque stato ricoverato.

81 Produce ha dichiarato che sta facendo il possibile per tracciare gli spostamenti di Seki e le persone con cui è venuto a contatto, per riuscire a capire dove abbia potuto contrarre il virus, ma per il momento questi accertamenti non hanno dato risultati.

Toshihiko Seki, 58 anni compiuti lo scorso giugno, è molto popolare in Giappone per via dei numerosi ruoli interpretati in carriera in anime di grande successo. Tra di essi ricordiamo Genjo Sanzo (Saiyuki), Iruka Umino (Naruto), Senketsu (Kill la Kill), Makoto Isshiki (RahXephon), Legato (Trigun), Mousse (Ranma 1/2), Duo Maxwell (Mobile Suit Gundam Wing) e Rau Le Creuset (Mobile Suit Gundam Seed).

Tra i suoi ruoli più recenti inoltre figurano personaggi di tutto rispetto come Muzan Kubutsuji (Demon Slayer), Aleister Crowley (A Certain Magical Index III) e Schmerman (Plunderer).