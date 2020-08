Wargroove: disponibile da oggi su PS4 il DLC Double Trouble

Come vi avevamo fatto sapere precedentemente, il DLC gratuito di Wargroove, Double Trouble, è disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch dal 6 febbraio. Oggi 4 agosto invece i nuovi contenuti arrivano anche su PlayStation 4, e con loro anche la possibilità di giocare cross-play con le altre piattaforme. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer da parte di Chucklefish, che potete vedere qui sotto.

Questi tutti i nuovi contenuti:

Nuova campagna cooperativa in modalità Storia (da giocare in modalità cooperativa online o locale, oppure in singolo)

3 nuovi furfanteschi Comandanti

2 nuove unità: Ladri e Fucilieri

Nuove missioni Arcade

Mappe competitive online per la modalità Partita veloce

Lobby multigiocatore pubbliche e private

Ora puoi giocare online su mappe personalizzate

Nuovo tema mappa Vulcano e aggiornamenti agli strumenti di personalizzazione dell’Editor

Brani musicali dei Banditi composti da Phonetic Hero

E molto altro ancora!

Descrizione del DLC attraverso il PlayStation Store:

“Porta con te un compagno di malefatte e affrontate Wargroove: Double Trouble! Questa espansione, progettata per il gioco cooperativo, aggiunge una nuova campagna con nuovi Comandanti dei Banditi e altro ancora!

Dopo un rapimento inaspettato e dure richieste di riscatto, la tua banda di malfattori non ha altra scelta che mettere a segno il colpo più audace che Sonoria abbia mai visto: saccheggiare il Palazzo Imperiale di Kantahr, il Forte di Monte Petra a Malheim, la sala del tesoro di Celidonia a Roxapedra e le Riserve di Radice di Ferro dei Floral. Hai la stoffa di portare a termine il lavoro?

Non sarà facile, ma se non altro avrai al tuo comando due nuove unità: Ladri e Fucilieri! Sfrutta il vantaggio tattico di queste nuove reclute: manda il tuo Ladro a saccheggiare l’oro degli avversari e posiziona con cura il Fuciliere perché abbatta le truppe nemiche.”