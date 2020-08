Intellivision Amico: oltre 20 i titoli che verrano mostrati domani

Finalmente daremo un’altra occhiata al sistema targato Intellivision Entertainment, l’Intellivision Amico. La nuova console, mira a riportare in auge il concetto con cui è nato il videogioco, ovvero quello del puro intrattenimento videoludico con i propri cari. Che questi siano grandi o piccini, amici o famiglia, non importa. L’importante è riportare le persone di nuovo insieme.

L’evento mandato in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube di Intellivision, ha rivelato moltissime novità in pochissimi minuti. C’è da dire che l’evento principale in sé è stato rimandato a domani ma, in arrivo c’è davvero tanto.

Il primo livello di Moon Patrol, videogioco del 1982, è disponibile da ora sui sistemi mobile Android e iOS, scaricando l’applicazione Amico Club App. Inoltre, nella giornata di domani, più di 20 titoli verranno mostrati per la nuova console.

Sicuramente, la redazione di GamesVillage non mancherà all’appuntamento di domani per rivangare tantissimi classici portati nel nostro tempo. L’appuntamento è domani mercoledì 5 agosto alle ore 19 italiane.