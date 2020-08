Final Level lancia la nuova Organizzazione Esport in Brasile

La società brasiliana di intrattenimento di gioco Final Level lancia ufficialmente la sua filiale esclusiva di Esports, chiamata Gamelanders. L’organizzazione sarà gestita dal direttore dei contenuti di livello finale Gabriel Araújo e dal direttore delle nuove imprese Gabriel Duarte, con il cofondatore e CEO Fernanda Lobão.

Secondo Lobão, il nuovo marchio è stato creato per evidenziare la differenza di mentalità e contenuto rispetto a ciò che propone Final Level, anche se tra loro si svolgeranno alcune azioni collegate:

Final Level mira allo stile di vita del gioco e al divertimento. Con Gamelanders ci concentreremo maggiormente sul lato competitivo dei giochi.



Con oltre 4 milioni di abbonati al suo canale YouTube, che segue un modello di contenuto simile a quello creato da FaZe Clan , Final Level spera di diventare la “più grande piattaforma di intrattenimento di gioco” al mondo.

Gamelanders porterà VALORANT ed ha in programma di spostarsi in diversi sport, ma non ha specificato i suoi prossimi passi.

Final Level conta già con sponsor come Coca-Cola e Subway, ma Gamelanders è ancora aperto a discutere e concludere affari. La società è di proprietà di più investitori, come Felipe Neto, uno dei maggiori YouTuber in Brasile; ex allenatore della nazionale brasiliana di pallavolo Bernardo Rezende (Bernardinho); l’ex dirigente delle comunicazioni Grupo Globo esecutivo João Pedro Paes Leme; e il gruppo GO4IT Capital, che detiene la maggioranza delle azioni.