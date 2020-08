SK Gaming aggiunge il Krombacher Brewery come partner ufficiale di ristoro

L’organizzazione tedesca di Esport SK Gaming ha firmato il birrificio tedesco Krombacher come partner ufficiale di ristoro. La partnership comprende formati di contenuti prodotti congiuntamente, un esclusivo torneo di giochi mobili basato su Krombacher e posizionamenti di logo e prodotti. Le parti hanno concordato un accordo fino alla fine del 2021 con un’opzione di proroga per un altro anno. Come è prassi comune nel settore, SK ha preferito mantenere privati ​​i dettagli finanziari dell’accordo.

Il birrificio Krombacher, che si trova a circa 70 km (43,5 m) dal quartier generale della SK Gaming a Colonia, produce una varietà di birre alcoliche e analcoliche tra cui Krombacher o, 0% e Vitamalz Sport, che sono commercializzate per gli atleti. Le strutture di SK Gaming a Colonia e Berlino saranno dotate del portafoglio prodotti del birrificio. L’età legale per l’acquisto di birra alcolica, vino e sidro in Germania è di 16 anni; 14 se accompagnato da un tutore legale.