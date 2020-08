Valorant: disponibile l’Atto 2, trailer del battlepass

Da oggi 4 agosto è disponibile l’Atto 2 su Valorant, l’fps di Riot. Questo porta anche il nuovo battlepass, con la possibilità di ottenere ricompense estetiche guadagnando PE, come modelli arma, carte giocatore, accessori arma, spray e titoli. Si divide come sempre in quello Premium e quello Free, con il primo che da la possibilità di ottenere un maggior numero di oggetti, e costa 1000 Valorant Points (circa 10 euro). Acquistando il pass battaglia premium dell’Atto II si possono ottenere ad esempio i modelli arma Operator Allarme rosso o Guardian POLYfox

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Insieme al battle pass arrivano anche il nuovo l’agente Killjoy, cambiamenti al ranked, nerf di Raze e la modalità beta del deatmatch. Nel sito ufficiale potete vedere l’intera patch note.

Questo il riassunto sul sito ufficiale:

“Il nuovo Atto di VALORANT è arrivato! Davvero, non scherziamo. Ciò significa che questa patch aggiunge un nuovo agente (avete già fatto la sua conoscenza?), un altro pass battaglia e la modalità Deathmatch in versione beta.

Arrivano i gradi Atto (leggete l’articolo dedicato per maggiori dettagli), ma le modifiche all’ambiente competitivo riguardano anche interventi al matchmaking che dovrebbero permettere ai giocatori in singolo e in coppia di essere abbinati più spesso contro gruppi simili. Avrete anche altre informazioni su come il vostro grado viene influenzato da una sconfitta.

L’abilità Sensazionale di Raze è stata ridimensionata, e i danni del Pacco esplosivo sono stati ridotti.”