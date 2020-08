Ubisoft licenzia il dirigente Tommy Francois dopo essere stato accusato di molestie sessuali

Tommy Francois, un dipendente senior del colosso dei videogiochi Ubisoft, è stato licenziato dopo che colleghi attuali ed ex lo avevano accusato di molestie sessuali e comportamenti inappropriati.

Francois era stato licenziato dopo un indagine interna ed è stato inizialmente messo in congedo senza retribuzione alla fine di giugno in attesa di risultati.

È l’ultimo di una serie di impiegati senior a lasciare Ubisoft, che è stato scosso nell’ultimo mese da accuse di cattiva condotta sessuale, molestie e aggressioni .

Francois era vicepresidente dei servizi editoriali e creativi, con sede nella sede di Parigi di Ubisoft, ed era il braccio destro del direttore creativo Serge Hascoet, che si è dimesso a luglio . Come uno dei pochi redattori editoriali, Francois è stato tra le più alte menti creative di Ubisoft e ha contribuito a guidare i più grandi franchise dell’azienda, tra cui Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs e Tom Clancy’s The Division.

Altre indagini sono ancora in corso, il CEO Guillemot ha aggiunto l’e-mail ai dipendenti.

Francois si unisce a Hascoet, a capo dello studio canadese Yannis Mallat di Ubisoft, a capo globale di HR Cécile Cornet e al redattore editoriale Maxime Beland come staff senior che si è dimesso negli ultimi mesi. Cornet rimane in Ubisoft in un ruolo diverso.