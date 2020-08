Overwatch: disponibile l’evento Giochi Estivi 2020

Come ogni estate da quattro anni a questa parte, arrivano i Giochi Estivi all’interno di Overwatch, evento che porta oggetti estetici a tema sportivo nell’FPS di Blizzard, e che sarà disponibile da oggi 4 agosto fino al 25, sempre di agosto. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere qui sotto e che mostra le diverse novità.

Come sempre, le skin sono le ricompense più ambite ed ecco che arrivano le leggendarie di Brigitte (Feskarn), Doomfist (Karate), Pharah (Pharan Tate), Echo (Surfista) e Baptiste (Tropicale), ma poi anche nuove emote, highlight e frasi. Tornano ovviamente anche tutti gli oggetti delle passate edizioni, ottenibili sia tramite i forzieri che con le monete di gioco.

Le sfide settimanali sono incentrate su Tracer, Bastion e Orisa. Come di consueto, per ottenere lo spray relativo al personaggio bisogna fare, nella settimana a lui dedicata, 3 vittorie tra classificate e rapide, per lo spay 6 vittorie, e infine per la skin 9 vittorie.

A livello di modalità, invece, la novità più interessante di questo evento di Overwatch arriva nel Lucioball, con il nuovo Lucioball Remix, modalità in cui ci saranno due palloni in campo, e periodicamente appariranno altri palloni all’interno dell’arena. A proposito di arene, gli stadi di Busan e di Sydney si aggiornano con nuovi elementi all’interno degli stessi, delle barriere e ostacoli per rendere il gioco ancora più frenetico.