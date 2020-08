Baldur’s Gate III: niente Accesso Anticipato ad agosto

Baldur’s Gate III era atteso ad agosto 2020 su PC con il suo Accesso Anticipato, ma a quanto pare il gioco di Larian Studios si farà aspettare più del dovuto e tarderà ad arrivare. Nonostante ciò, possiamo dirvi che è stato annunciato il giorno in cui verrà annunciata la data d’arrivo del titolo GDR.

Segnate sulla vostra agenda: il prossimo 18 agosto è previsto un nuovo evento tenuto dal conduttore canadese Geoff Keighley dedicato al gioco e oltre a svelare diverse novità e informazioni, verrà condivisa anche la nuova data d’arrivo dell’Early Access di Baldur’s Gate III. Il rinvio della sua uscita è ovviamente dovuto anche al Coronavirus, che ne ha rallentato i lavori. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è atteso anche su Google Stadia, mentre non sappiamo ancora se approderà o meno anche su console.

Good news and bad news. BG3 won’t hit August, but it’s just around the corner. We’ll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0

— Larian Studios (@larianstudios) August 4, 2020