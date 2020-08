Resident Evil Village: il primo gameplay è previsto per domani?

Resident Evil Village è stato mostrato per la prima volta in occasione della presentazione della line up next-gen di PlayStation 5. Il titolo ha debuttato con il suo reveal trailer, ma il gameplay vero e proprio non è stato ancora mostrato. Capcom e Sony Interactive Entertainment però potrebbero rimediare domani, giovedì 6 agosto, in occasione del nuovo State of Play.

L’evento inizierà alle 22:00 italiane e durerà ben 40 minuti (20 in più dei normali State of Play) e nonostante l’assenza di nuovi annunci per PlayStation 5, ci saranno aggiornamenti sulle IP già mostrate. Dunque, dato che ad agosto ci aspettiamo novità legate a Resident Evil Village, le due cose potrebbero coincidere e un trailer-gameplay dovrebbe quasi certamente essere proiettano durante lo State of Play. Difficilmente però verrà svelata la data d’uscita del survival-horror, atteso nel 2021 anche su Xbox Series X e PC.