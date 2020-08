Fall Guys: gli utenti si battono contro il review-bombing

Fall Guys Ultimate Knockout ha debuttato nella giornata di ieri su PC e PlayStation 4, con quest’ultima piattaforma che propone il gioco in maniera gratuita per i possessori di un abbonamento PlayStation Plus. Il titolo ha raggiunto in poche ore una popolarità tale che i giocatori hanno sovraffollato i server, causando problemi di matchmaking e crash degli stessi server.

Tutto ciò ha portato il team di sviluppo Mediatonic a mettere offline i server e lavorare per risolvere i problemi, mentre in contemporanea gli utenti hanno iniziato a riempire fall Guys di recensioni negative, soprattutto su Steam. Gli sviluppatori hanno sottolineato tramite Twitter l’atto di review-bombing nei confronti del loro titolo multiplayer, ma la parte buona dell’utenza ha subito controbilanciato la cosa, pubblicando recensioni positive e dando i giusti meriti ad un gioco che si è rivelato più divertente del previsto. In un secondo tweet infatti, lo studio ha ringraziato tutti i giocatori per il gesto positivo, auspicando di risolvere tutti i problemi che stanno affliggendo il titolo quanto prima.

Lo scopo del rocambolesco gioco è quello di battere altri 60 giocatori in gare ad ostacoli, match a squadre o giochi di logica, superando i vari round e conquistando la vittoria finale e l’ambita Corona del vincitore!

We're currently being review-bombed on Steam… ☹️ We're working really hard to get running smoothly for SO MANY players! We know it's super frustrating, but if you could hold off from negatively reviewing – Until you get chance to play the game, it would really help us out ♥️ — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 4, 2020