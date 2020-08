Ogre Tale: annunciato il nuovo gioco di Degica Games

Degica Games ha annunciato oggi la sua ultima creatura, Ogre Tale, sviluppata insieme a Mages, il developer giapponese già autore di un beat ‘em up come Phantom Breaker: Battle Grounds (lanciato a livello mondiale nel 2014). Il nuovo titolo sarà un picchiaduro cooperativo ambientato nel moderno Giappone, e vedrà come protagoniste tre giovani sorelle ogre, Ran, Hana e Yume (che saranno i nostri tre personaggi giocabili).

Queste improbabili eroine, aiutate dalla reincarnazione di Iroha, la leader degli orchi, dovranno sventare i piani di Momotaro, discendente di uno degli eroi che, secoli prima, aveva sconfitto e ucciso Iroha stessa, costringendo gli orchi a nascondersi. Ogre Tale avrà una modalità storia, durante la quale potremo selezionare una delle sorelle per affrontare delle incredibili missioni che ci permetteranno di salire di livello e di arrivare a sconfiggere il terribile Momotaro, e una modalità multiplayer cooperativa fino a tre giocatori nella quale potremo affrontare ondate di nemici e i boss finali, guadagnando enormi ricompense.

L’ultimo nato di casa Degica Games sarà disponibile per PC (via Steam) a partire dal 20 agosto, al costo di 19.99 dollari (1.980 yen), mentre non sono ancora state annunciate le date di lancio delle versioni per Play Station 4, Xbox One e Nintendo Switch. Siete pronti ad affrontare questo nuovo, intrigante, beat ‘em up?