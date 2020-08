Idola Phantasy Star Saga: l’RPG arriva in Occidente

Boltrend Games ha annunciato che il suo RPG per mobile, Idola Phantasy Star Saga, a due anni dall’uscita in Giappone (era stato presentato al Tokyo Game Show del 2018 in occasione del trentesimo anniversario del franchise di Phantasy Star), è pronto ad approdare anche in Occidente. La closed beta del videogioco per Android sarà disponibile a partire da oggi, 5 agosto, e fino all’11. In questa versione sarà possibile giocare i primi sei capitoli della modalità Storia, oltre all’Arena. Per poter testare il gioco basterà iscriversi qui.

Idola Phantasy Star Saga è ambientato su Vandor, un mondo fantasy, dove le persone lottano ogni giorno per sopravvivere contro dei terribili mostri, gli Idola, e per evitare il ritorno dell’entità malvagia Dark Falz, che è stato sigillato in tempi antichi, ma i cui poteri stanno tornando a crescere. Calandoci nei panni dei nostri protagonisti, Stella e Ulysses, saremo in grado di salvare il pianeta dalle forze del male? Nel maggio 2020 è stato rilasciato un aggiornamento del gioco, che ha introdotto l’Episodio 2, nel quale la modalità storia viene ripresa, dal punto di vista di un Guerriero Senza Nome, con Stella e Ulysses che diventano il nostro supporting cast.

Idola Phantasy Star Saga è disponibile per iOS (su Apple Store) e Android (su Google Play). Siete pronti ad affrontare questa nuova avventura, a scegliere tra la Legge e il Caos, a combattere per Vandor? Cosa aspettate ad iscrivervi?