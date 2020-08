BlizzCon: evento on line previsto per l’inizio del 2021

Tra i numerosi eventi sacrificati a causa della pandemia da Covid-19 c’è stata anche l’annuale convention BlizzCon, con la quale Blizzard Entertainment è solita annunciare tutte le novità che ha in cantiere. L’edizione 2020 dell’evento è stata dunque cancellata, proprio a causa delle restrizioni dovute alla diffusione del coronavirus, ma questo non ha fermato Blizzard, cha ha subito ventilato la possibilità di tenere un evento on line per interagire coi fan. Sembra che questa ipotesi diventerà realtà nei primi mesi del 2021.

A confermarlo sono arrivate le parole del presidente della casa produttrice californiana, J. Allen Brack, che durante il recente report finanziario di Activision è tornato sull’argomento:

“Abbiamo in mente di canalizzare lo spirito del BlizzCon in un evento virtuale nei primi mesi del prossimo anno. Siamo davvero fortunati di avere una community appassionata e legata a noi che non vede davvero l’ora di sapere che cosa stiamo creando e su che cosa stiamo lavorando. E noi non vediamo l’ora di condividere le cose su cui i nostri team stavano lavorando in vista di quell’evento”



Il BlizzCon non è solo l’evento scelto dalla compagnia per rendere pubblici gli annunci sui suoi principali titoli (nell’edizione del 2019 erano stati annunciati giochi del calibro di Diablo 4 e Overwatch 2), ma anche il luogo in cui Blizzard ospita tornei e contest (come quello destinato ai cosplayer) oltre a panel per gli sviluppatori. Alcune di queste iniziative si sono spostate con successo sul web, come nel caso della Overwatch League, che è diventata completamente digitale proprio a causa della pandemia.

Per avere altri dettagli sull’evento non ci resta dunque che aspettare altre notizie.