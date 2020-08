Call of Duty: Treyarch svilupperà il capitolo del 2020

Ora è certo, il prossimo capitolo di Call of Duty, che potrebbe avere presto una data e un titolo ufficiali, verrà sviluppato da Treyarch e da Raven Software. Il developer di Santa Monica avanza dunque nella rotazione triennale con gli altri due studi sviluppatori di CoD, Infinity Ward e Sledgehammer, e, dopo aver lavorato a Black Ops 4 nel 2018 torna su un titolo della fortunata serie sparatutto di casa Activision con un anno di anticipo rispetto al previsto 2021.

Questa notizia conferma una voce riportata da Kotaku già nel maggio 2019, secondo cui la collaborazione tra Sledgehammer e Raven Software non stava funzionando come previsto, e per questo Treyarch era subentrata. La conferma è arrivata dalle parole di Daniel Alegre, direttore operativo di Activision, che durante la call con gli investitori in occasione della chiusura del secondo trimestre finanziario ha spiegato come Raven e Treyarch si occuperanno “del prossimo capitolo di Call of Duty”, con i due studi che, successivamene, hanno reso pubblica la loro collaborazione su Twitter.

Anche se Activision non ha rivelato quasi nulla sul suo nuovo sparatutto, anche a causa della cancellazione dell’E3 e della pandemia da Covid-19, si può supporre che il coinvolgimento di Treyarch (responsabile dello sviluppo di Black Ops) possa significare che quello del 2020 sarà proprio il quinto capitolo di questa serie.

Nel frattempo il multiplayer design director di Infinity Ward, Geoff Smith, ha confermato che Warzone, la modalità battle royale introdotta in Call of Duty: Modern Warfare del 2019, la cui Season 5 inizia oggi, continuerà ad esistere e a essere aggiornata, legandosi anche agli eventi dei successivi capitoli di CoD.

It’s official. Looking forward to showing you what we’ve been cooking up with @RavenSoftware! — Treyarch Studios (@Treyarch) August 4, 2020