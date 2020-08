The Seven Deadly Sins: la nuova stagione è rimandata a gennaio 2021

I fan di The Seven Deadly Sins dovranno mettersi l’anima in pace e aspettare ancora, finalmente però, con una data. Secondo quanto riportato oggi sul sito ufficiale dell’anime (la cui terza stagione, Wrath of the Gods, sarà disponibile da domani su Netflix), l’ultima stagione, dal sottotitolo Anger’s Judgment, che era prevista per l’ottobre di quest’anno ed era stata rinviata a causa della pandemia da Covid-19, avrà la sua premiere a gennaio 2021 su TV Tokyo e cinque canali affiliati, oltre che su BS-TV Tokyo.

L’attesa spasmodica di notizie da parte dei fan della serie animata tratta dal celebrato manga shonen di Nakabata Suzuki, pubblicato da Kodansha a partire dal 2012, è stata finalmente premiata. La prima stagione di The Seven Deadly Sins è andata in onda nel 2014, mentre la terza si è conclusa lo scorso 25 marzo. La buona notizia, inoltre, è che tutto il cast originale della serie tornerà anche per questa nuova stagione.

Bisognerà dunque attendere altri mesi prima di poter tornare nel regno di Britannia a scoprire il destino di Meliodas e dei suoi compagni nella loro lotta contro i Cavalieri Sacri, ma nel frattempo ci si potrà consolare con le key visuals che sono state diffuse sempre attraverso il sito ufficiale, e che ci danno un assaggio dell’aspetto che avranno i nostri eroi nella loro prossima, straordinaria avventura.