Fall Guys: 1.5 milioni di giocatori il primo giorno

Oggi vi avevamo già parlato di Fall Guys Ultimate Knockout, titolo online con tanti diversi mini giochi sviluppato da Mediatonic e pubblicato da Devolver Digital. Vi avevamo fatto sapere dei problemi avuti su PlayStation 4 e su Steam, dati dall’alto numero di giocatori connessi, che aveva portato ad un review bombing, controbilanciato però da un alto numero di recensioni positive.

Ebbene, poco fa, tramite il profilo Twitter ufficiale del gioco, gli sviluppatori fanno sapere che i giocatori connessi nelle prime 24 ore sono stati ben un milione e mezzo. Oltretutto il team ha aggiunto che sta lavorando alla prima patch per il gioco, ascoltando tutti i feedback e le idee della community, ringraziando ovviamente i giocatori per il supporto avuto.

When we say Fall Guys is experiencing a lot of traffic…

We had over 1.5 million new players in the first 24 hours!

😳

We're working on our first patch for the game, listening to ALL of your feedback and ideas, and are super grateful to everyone who's supported so far! ❤️ pic.twitter.com/OpD714xu26

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 5, 2020