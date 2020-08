EuroPlay Games Contest: annunciato il finalista italiano

Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell’EuroPlay Games Contest, evento definito come “l’Eurovision dei videogiochi”, in cui vengono presentati giochi da 15 paesi europei. Ebbene, IIDEA ha annunciato oggi il gioco che rappresenterà l’Italia; si tratta di Baldo The Guardian Owls dello studio NAPS Team. Qui sotto potete leggere tutto il comunicato:

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi il titolo che rappresenterà l’Italia a EuroPlay Games Contest: il finalista sarà Baldo: The Guardian Owls dello studio NAPS Team. Il gioco affronterà i campioni nazionali degli altri 14 paesi che hanno aderito all’iniziativa durante la cerimonia che si terrà venerdì 28 agosto durante Gamescom. A selezionare il finalista, un pool di giornalisti della stampa specializzata e generalista italiana.

Baldo The Guardian Owls è un viaggio nel mondo di Rodia, una terra magica piena di misteri da scoprire, un’avventura RPG ricca di azione, di enigmi e intricati sotterranei da esplorare. Girando per il mondo, Baldo interagirà con molti personaggi strani e divertenti per completare la sua missione. Il giocatore avrà modo di viaggiare in un vasto mondo alla scoperta di tante città, combattendo contro temibili nemici, individuando templi nascosti e raccogliendo oggetti per ottenere nuove armi e oggetti da utilizzare. Ad attenderlo più di 40 ore di gioco e un mondo incantato pieno di fantastiche creature e personaggi con cui interagire. Il trailer del gioco è disponibile a questo indirizzo.

NAPS Team è tra i più longevi studi di sviluppo italiani. Nato nel 1993 a Messina, la sua prima opera è stata Shadow Fighter per Amiga. Negli anni ha pubblicato quasi 50 titoli come Gekido Urban Fighters oppure Iron Wings per molte delle piattaforme che hanno fatto la storia dei videogiochi, da Amiga a PlayStation 4 e Xbox One, passando per PlayStation, PlayStation 2, PC, Nintendo Game Boy Advance, Nintendo Wii e Nintendo Switch, senza dimenticare i titoli per dispositivi Android e iOS.

La sera conclusiva di EuroPlay Games Contest sarà condotta da Mr Midas, artista rapper di fama interazionale, e sarà trasmessa in live streaming su Twitter, Twitch e Facebook. Gli studi di sviluppo provenienti da 15 paesi europei presenteranno in anteprima al grande pubblico un titolo non ancora rilasciato sul mercato, chi guarderà lo show da casa sarà chiamato a votare attraverso Twitter il titolo preferito e il vincitore sarà proclamato in diretta al termine dell’evento.

“Siamo felici del fatto che anche l’Italia possa partecipare a questa prima edizione dell’EuroPlay Games Contest”, ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “Dal momento in cui abbiamo aperto le candidature abbiamo notato un grandissimo interesse da parte degli studi di sviluppo italiani, che hanno visto in questa manifestazione un’opportunità per far conoscere al più vasto pubblico europeo il frutto della loro creatività e del loro impegno. Pensiamo che Baldo The Guardian Owls potrà rappresentare degnamente il nostro Paese, toccherà poi al pubblico italiano spingerlo in alto in classifica con il suo voto in occasione della finale”.