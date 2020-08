Lucca Comics 2020: non ci saranno stand per la vendita

Lucca Comics & Games, come altre fiere, hanno subito rinvii ed annullamenti a causa del Covid-19. In questa edizione 2020, come detto già anche in precedenza, ci saranno notevoli cambiamenti a partire dal nome: l’edizione 2020 prenderà il nome Lucca Changes, come annunciato lo scorso 10 luglio da un comunicato stampa che ne ha illustrato le principali novità.

Ma gli effetti dei cambiamenti previsti per questa edizione sono davvero importanti, e nuovi dettagli comunicati oggi dalla pagina Facebook di Lucca riportano che la fiera si farà, ma priva degli stand degli editori, dedicati alla vendita di fumetti e altre categorie merceologiche.

La notizia era stata anticipata lo scorso 20 luglio, durante una riunione dell’organo del Consiglio Comunale di Lucca (il Comune di Lucca è il proprietario di Lucca Crea, azienda organizzatrice di Lucca Comics & Games) deputato al controllo delle società partecipate. Venne inoltre spiegato che la città sarebbe rimasta il centro degli eventi di carattere culturale, con il teatro del Giglio come location principale e un’altra decina di luoghi a complemento.

Nel comunicato si può leggere:

L’evento annuale dedicato al fumetto, al gioco e alle nuove forme di storytelling non si terrà nelle forme consuete e, come anticipato durante la commissione consiliare del 20 luglio presieduta dal Vice Sindaco della città di Lucca, Giovanni Lemucchi, confermiamo che l’edizione 2020 non prevederà i padiglioni con gli stand. In città saranno organizzati solo eventi dal vivo a numero chiuso (spettacoli, presentazioni, performance) negli auditorium e nei palazzi storici. Sarà una manifestazione diversa che porterà lo spirito di Lucca in tutta Italia attraverso i Campfire: una fitta rete di fumetterie, librerie e negozi di giochi. Un festival amplificato a cui si potrà partecipare anche grazie alla programmazione digitale e a un nuovo straordinario luogo radiotelevisivo. Lucca Comics & Games cambia pelle, e vi aspetta a fine ottobre da casa e dal vivo, a Lucca e nei Campfire: Lucca Changes.

Anche se non saranno allestiti gli stand, la città ospiterà numerose attività nei palazzi e luoghi storici. Ovviamente questo comprende anche le competizioni Esport ed i contest di Cosplay nei giardini. I biglietti invece saranno acquistabili solo in prevendita online.