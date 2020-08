Allied Esport si unisce alla VALORANT Ignition Series

Allied Esports è l’ultima organizzazione di Esports a far parte della VALORANT Ignition Series di Riot Games lanciando “Allied Esports Odyssey”. La fermata VALORANT Ignor Series da € 15K ($ 17,6K USD) vedrà alcune delle migliori squadre come G2 , Ninja in Pijamas, Vodafone Giants e Fish123 competere nell’evento di una settimana che si terrà dall’11 al 16 agosto. Il torneo europeo online sarà prodotto dallo Studio HyperX Esports di Allied Esports ad Amburgo, in Germania.

Al torneo parteciperanno sei squadre, quattro delle quali provenienti da inviti diretti e due da qualificazioni aperte che si svolgeranno dall’8 al 9 agosto.

I primi cinque giorni del torneo useranno un formato round-robin best-of-two, che vedrà ogni squadra giocare le altre cinque durante i round iniziali. Le prime quattro squadre avanzeranno quindi ai playoff in un formato best-of-one a doppia eliminazione. La finale sarà la migliore delle tre per incoronare un campione.

Finora la VALORANT Ignition Series ha avuto 11 eventi che hanno avuto luogo in tutto il mondo, tra cui Giappone, Brasile e Nuova Zelanda, tra gli altri. Riot ha iniziato la serie Ignition come una cartina di tornasole per vedere il livello di interesse e ottenere informazioni sulla fattibilità del nuovo sparatutto tattico a cinque persone come Esport.