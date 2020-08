Dragon Quest the Adventure of Dai: ecco i nuovi membri del cast

Ottobre si avvicina sempre di più, e con lui l’esordio di Dragon Quest: the Adventure of Dai, attesissima serie anime ispirata al manga del 1986 di Riku Sanjo e Koji Inada e arrivata in Italia con il titolo di Dai – La grande avventura. L’anime, che sarà un reboot della prima serie, andata in onda nel lontano 1991-1992, era stato annunciato lo scorso maggio, insieme a tre videogiochi, la cui uscita è attesa tra quest’anno e il 2021.

A pochi mesi dalla premiere continuano a emergere particolari su Dragon Quest: the Adventure of Dai, e infatti anche oggi, attraverso il sito ufficiale, sono stati rivelati i nomi di altri due membri del cast: si tratta di Kenichi Ogata (doppiatore dal curriculum impressionante che ha lavorato in alcuni dei più noti anime della storia, da Captain Harlock a One Piece fino a My Hero Academia), che doppierà Brass e della cantante Ai Furihata che sarà invece Gome-chan.

I due vanno ad aggiungersi a un gruppo già nutrito e talentuoso che vede Atsumi Tanezaki (High School Fleet, How Not to Summon a Demon Lord) nel ruolo del protagonista, Dai; Toshiyuki Toyonaga (Tokyo Ghoul, Code: Breaker) in quello di Popp; Mikako Komatsu (Akame ga Kill, Overlord) come Maam; Saori Hayami (Fairy Tail, Demon Slayer) come Leona; Takahiro Sakurai (Bleach, Saint Seyna: the Hades Chapter) nel ruolo di Avan e Yuuki Kaji (Attack on Titan, My Hero Academia) in quello di Hyunckel.

Il cast è ovviamente cambiato rispetto a quello dell’anime originale dell’inizio degli anni ’90. Questo reboot sarà prodotto da Toei Animation, utilizzando in parte l’animazione in 2D in parte la CG, e sarà diretto da Kazuya Karasawa (Dragonball Super, Dragonball Super: Broly) sullo script di Katsuhiko Chiba e col character design di Emiko Miyamoto.

Anche voi non vedete l’ora di tornare a tuffarvi nella straordinaria avventura di Dai? L’attesa è quasi finita, il ritorno di Dragon Quest è ormai alle porte.