Fabio Belsanti (PM Studios) e Matteo Sosso (Untold Games) si uniscono a Vigamus Academy e Link Campus University

Fabio Belsanti e Matteo Sosso si uniranno al corpo docenti di Vigamus Academy e Link Campus University per insegnare Game Design a partire dal prossimo anno accademico 2020/21.

Fabio Belsanti è CEO, fondatore e Lead Game Designer di PM Studios (www.pmstudios.it). Dalla fondazione dell’azienda (2001) ad oggi ha gestito, progettato e scritto tutti i progetti sviluppati all’interno del team. Utilizzando con successo il game design in molti settori, Fabio Belsanti ha realizzato servizi, prodotti e marchi didattici per importanti aziende private come IBM (Historia Ludens) ed enti pubblici come la Regione Puglia (EcoWarriors – www.ecowarriors.it) e l’INAIL (ScacciaRischi – www.scacciarischi.it).

Nel 2018 ha creato un progetto di ricerca multidisciplinare che si propone di studiare la teoria e la pratica dello sviluppo di giochi e videogiochi (www.videogamesandhighculture.com). Nel 2013 ha iniziato a creare strategie di trading algoritmiche sviluppate per il trading automatizzato con intelligenza artificiale. Nel 2015 ha scritto una tesi sulla guerra valutaria moderna (AI & Robots in the Cyber-Financial Wars).

Matteo Sosso è da sempre appassionato di narrativa, musica e videogiochi, laureandosi in informatica al DISI di Genova nel 2005. Ha iniziato subito a lavorare come programmatore junior presso i Silent Bay Studios (oggi Miniclip Genova). Nel 2006, insieme a 4 ex compagni di classe universitari, ha fondato i Foofa Studios con i quali ha creato, come game designer, programmatore e sound designer, una moltitudine di giochi flash e mobile. Ha poi continuato a sviluppare, sempre nel duplice ruolo di designer e programmatore, tutti i giochi pubblicati dal marchio Age Of Games, una joint venture creata dalle società Foofa Studios e PM Studios.

Con la creazione di Untold Games, Matteo Sosso si è dedicato al mondo dei PC, delle console e della VR. Loading Human, il primo progetto del neonato Untold Games di cui è game designer, ha vinto due premi nel 2014 per il miglior progetto e il miglior progetto PC / Console a Games Connection America. Nel 2018 TerraMars – gioco gestionale incentrato sul primo avamposto su Marte – è stato scelto tra i tre finalisti del concorso Developing Beyond organizzato da Epic Games e Wellcome Trust su un totale di oltre 200 progetti. L’ultimo progetto, ancora in fase di sviluppo, ha vinto la sovvenzione Creative Europe per lo sviluppo di un prototipo innovativo basato sulla narrazione. Allo stesso tempo si occupa di ideare e realizzare esperienze di intrattenimento VR multisensoriale con il marchio The Virtual Lab.