Ninja torna su Twitch

La superstar di Fortnite che ha lasciato il sito di streaming per Mixer l’anno scorso è andata in diretta su Twitch questa mattina per la prima volta in un anno, giocando a Fortnite con DrLupo.

Il conteggio degli spettatori di Ninja è salito alle stelle a oltre 90.000 entro 10 minuti dalla diretta, dimostrando che c’è ancora una richiesta sia per lui che per Fortnite . Ha trasmesso in streaming solo un’altra volta da quando Mixer ha chiuso il mese scorso con uno stream YouTube improvvisato.

Da quando è partito per Mixer, Ninja non è più un partner di Twitch, quindi non ha più un pulsante Iscriviti o lo stato di Partner. Ma gli spettatori erano ancora entusiasti di vederlo tornare in diretta su Twitch.

Il flusso di ritorno di oggi non significa che abbia firmato esclusivamente con Twitch. Sembra che Ninja stia testando le acque di piattaforme come YouTube e Twitch per vedere dove potrebbe finire a lungo termine.

Puoi controllare lo stream in questo momento mentre Ninja e DrLupo si stanno godendo l’ ultimo aggiornamento di Fortnite , che ha aggiunto veicoli guidabili alla mappa.